Comiso, la situazione idrica torna alla normalità. Le analisi dell’acqua sono ok

La situazione idrica a Comiso torna alla normalità. L’acqua del pozzo 167 è limpida e le analisi effettuate hanno riscontrato che tutto è assolutamente nella norma.

L’acqua del pozzo 167, staccato da qualche giorno, è stata reimmessa nella rete idrica. Il sindaco, Maria Rita Schembari ha firmato la revoca dell’ordinanza emessa il 17 novembre, quando in alcuni quartieri l’acqua che fuoriusciva dai rubinetti era diventata torbida. Il pozzo 167 venne immediatamente staccato: era accaduto che in quel pozzo un cedimento franoso aveva momentaneamente intorbidato l’acqua. Gli operai di Iblea Acque sono intervenuti subito per verificare lo stato del pozzo ed effettuare i primi interventi Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco firmò l’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua a uso potabile. Ma di fatto l’acqua di Comiso è sempre rimasta nei livelli di legge. Troppo breve era stato il tempo in cui l’acqua torbida era stata immessa nella conduttura. L’0intervento del comune era stato tempestivo e aveva subito staccato il pozzo.

Le analisi sono state effettuate per ben tre volte. Dopo tutti i riscontri – tutti assolutamente positivi – l’ordinanza è stata revocata.

