Comiso, insediato il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi: eletti sindaco, vice sindaco e giunta

Il Municipio di Comiso ha ospitato l’insediamento ufficiale del Consiglio comunale dei Ragazzi 2025/2026, un appuntamento che da trent’anni rappresenta un punto fermo nei percorsi di educazione civica promossi nelle scuole del territorio. L’iniziativa, nata per avvicinare gli studenti al funzionamento delle istituzioni, continua a offrire ai giovani uno spazio reale di confronto e partecipazione.

Durante la seduta inaugurale sono stati proclamati i nuovi rappresentanti. La carica di Sindaco dei Ragazzi è stata assegnata a Giorgia La Rosa, dell’istituto comprensivo Verga, mentre la funzione di vicesindaco è stata attribuita a un rappresentante dell’istituto comprensivo Pirandello. A guidare l’aula sarà Totò Catalano, eletto presidente del Consiglio, affiancato dalla vicepresidente Karola Lauretta, anch’essa dell’istituto Pirandello. La nuova giunta sarà composta da Damiano Pelligra, Andrea Baglieri, Nicole Modica, Sofia Iacono, Biagio Fianchino e Maria Giulia Campailla, che avranno il compito di seguire progetti e iniziative durante l’anno scolastico.

Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del mondo scolastico e delle istituzioni che si occupano di tutela dei minori, confermando l’attenzione verso un progetto che negli anni ha contribuito a sviluppare nei giovani senso di responsabilità, capacità di dialogo e consapevolezza civica.

