Comiso in lutto per la morte di Francesco Nicosia. Domani i funerali nella basilica dell’Annunziata

14 Feb 2026 23:39

Si svolgeranno domani mattina, alle 10, nella basilica Maria SS. Annunziata di Comiso, i funerali di Francesco Nicosia, morto ieri sera a causa di un malore mentre si trovava alla guida di un furgone a Vittoria.

La notgizia della morte di Nicosia ha scosso la città, i suoi colleghi di lavoro e la comunità scolastica dell’Istituto comprensivo Verga dove i due figli di Francesco Nicosia frequentano la scuola.

