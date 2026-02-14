RAGUSA – Non c’è pace per le strutture sanitarie della provincia di Ragusa. L’ultimo episodio di infiltrazioni d’acqua all’ospedale Giovanni Paolo II ha riacceso i riflettori su una gestione della manutenzione che il sindacato Nursind definisce ormai insostenibile. La chiusura temporanea delle sale operatorie del blocco parto e dei corridoi ambulatoriali di ginecologia, ortopedia e […]
Comiso in lutto per la morte di Francesco Nicosia. Domani i funerali nella basilica dell’Annunziata
14 Feb 2026 23:39
Si svolgeranno domani mattina, alle 10, nella basilica Maria SS. Annunziata di Comiso, i funerali di Francesco Nicosia, morto ieri sera a causa di un malore mentre si trovava alla guida di un furgone a Vittoria.
La notgizia della morte di Nicosia ha scosso la città, i suoi colleghi di lavoro e la comunità scolastica dell’Istituto comprensivo Verga dove i due figli di Francesco Nicosia frequentano la scuola.
