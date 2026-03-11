Comiso festeggia al 10eLotto: vinti 20mila euro

La fortuna bacia la Sicilia e in particolare Comiso, in provincia di Ragusa, dove un fortunato giocatore ha centrato un “7” Oro al concorso del 10eLotto di martedì 10 marzo, aggiudicandosi un premio di 20mila euro. La vincita è stata realizzata in un punto vendita di Contrada Giardinello, confermando la città come protagonista di questa edizione del celebre gioco numerico.

Non solo Comiso: l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per un totale di 29,5 milioni di euro in tutta Italia, con una vincita record di 20mila euro anche a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, grazie a un “9” con una giocata da 1 euro in Piazza San Sebastiano. Da inizio anno, il gioco ha già distribuito oltre 800 milioni di euro sul territorio nazionale.

Attenzione: il gioco può creare dipendenza patologica

