Comiso Città della Pace, avviato all’Ars l’iter del disegno di legge

L’Assemblea Regionale Siciliana ha avviato l’iter del disegno di legge “Riconoscimento di Comiso città della pace”, primo firmatario il deputato regionale del Partito Democratico Nello Dipasquale insieme al gruppo parlamentare dem. Il testo è stato fatto proprio dalla V Commissione dell’Ars e tornerà in discussione il 24 febbraio.

Relatrice del provvedimento è la deputata Valentina Chinnici, che ha definito il passaggio in Aula un’occasione per rilanciare l’impegno della Sicilia sui temi della pace, a quattro anni dall’invasione dell’Ucraina e in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni. Chinnici ha richiamato il solco ideale di due figure simbolo della politica siciliana, Pio La Torre e Angela Bottari, da sempre legati ai valori del disarmo e della cooperazione tra i popoli.

Cosa prevede il disegno di legge su Comiso Città della Pace

Il testo, composto da pochi articoli, si apre con una dichiarazione di principio. All’articolo 1 la Regione Siciliana, in coerenza con la Costituzione italiana, con la Carta delle Nazioni Unite e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ribadisce il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce la pace come diritto fondamentale delle persone.

L’articolo 2 dispone il riconoscimento di Comiso quale “Città della Pace” e istituisce il Comitato Comiso Città della Pace, organismo chiamato a promuovere iniziative e progetti volti alla diffusione della cultura del dialogo e della cooperazione.

Il Comitato sarà composto dal presidente della Regione o da un suo delegato, dal sindaco di Comiso, dal presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, dai deputati Ars del collegio di Ragusa, dal provveditore agli studi di Ragusa e dai rettori delle università di Palermo, Catania, Messina ed Enna. Il provvedimento specifica che i componenti non percepiranno alcun compenso.

Settimana internazionale della pace e iniziative culturali

Tra le azioni previste dal disegno di legge figura l’istituzione della Settimana internazionale della pace a Comiso. L’evento dovrebbe ospitare convegni, conferenze, tavole rotonde, mostre d’arte e fotografia, rappresentazioni teatrali, cineforum e festival culturali, con il coinvolgimento di enti pubblici e soggetti privati anche di carattere internazionale.

© Riproduzione riservata