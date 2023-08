Comiso: causa un incidente e fugge, rintracciato e denunciato per omissione di soccorso

Causa un incidente e fugge, ma è stato rintracciato dagli agenti di polizia municipale. L’episodio si è verificato domenica 30 luglio: un uomo aveva causato un incidente stradale ai danni di una persona alla guida di un motociclo. La polizia municipale, intervenuta sul posto, aveva trovato il motociclo danneggiato a terra e il conducente ferito, che è stato poi trasportato immediatamente al pronto soccorso di Vittoria. L’incidente è stato causato da un’auto che stava effettuando un sorpasso e, durante la manovra, ha avuto un impatto con il motociclo, ma poi si è allontanato senza prestare soccorso.

L’UOMO E’ STATO RINTRACCIATO: PER LUI L’ACCUSA E’ DI OMISSIONE DI SOCCORSO

Tuttavia, grazie alle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a identificare l’autore dell’incidente e lo hanno portato presso gli uffici del Comando.

L’autore dell’incidente è stato denunciato alla procura della Repubblica per omissione di soccorso e per il reato di lesioni personali. Inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida. Il Magistrato di turno è stato informato dell’accaduto e ha disposto il sequestro del veicolo coinvolto per metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il conducente del motociclo ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni. Secondo la legge italiana, la persona responsabile dell’omissione di soccorso e del reato di lesioni personali rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione del titolo di guida da 1 a 3 anni.