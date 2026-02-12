Comiso, Carnevale 2026: protagonisti i giovani della Consulta Giovanile

Il Carnevale 2026 a Comiso si prepara a vivere due giornate di festa all’insegna della creatività e della partecipazione giovanile. Il Comune, in collaborazione con la Consulta Giovanile, promuove le sfilate dei gruppi in maschera, con l’obiettivo di rafforzare la tradizione del carnevale e valorizzare il territorio comunale attraverso la partecipazione di scuole, associazioni culturali e cittadini.

Le sfilate si terranno in due giornate: sabato 15 febbraio a Comiso, con partenza dall’ex isola pedonale di viale della Resistenza alle 17:00, e domenica 16 febbraio a Pedalino, con partenza da via XXV Luglio, davanti alla scuola primaria “Mazzini” alle 10:00.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e giovani. L’assessore allo Spettacolo Giovanni Assenza sottolinea come la Consulta Giovanile sia uno spazio vivo di partecipazione: “I ragazzi hanno scelto di mettersi in gioco con passione, responsabilità e spirito di servizio. Il Carnevale diventa così non solo un momento di festa, ma un’occasione per animare l’anima della nostra città, creare dinamismo e rafforzare il legame con i nostri spazi pubblici”.

Il sindaco Maria Rita Schembari ha espresso il proprio apprezzamento per il contributo dei giovani: “La Consulta Giovanile propone progetti di eccellente livello, come il cineforum per i bambini e altre iniziative informative. Ora, con il Carnevale, confermano il loro impegno nella promozione e valorizzazione delle tradizioni locali”.

