Comiso, 60enne armato di coltelli minaccia un gruppo di ragazzi per via degli schiamazzi: arrestato

Attimi di paura a Comiso, dove un uomo di 60 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia per i reati di porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è avvenuto in tarda serata, quando il sessantenne, infastidito dagli schiamazzi provenienti da un gruppo di ragazzi radunati sotto casa sua, è sceso in strada brandendo due coltelli da cucina, impugnati uno per mano. Con atteggiamento aggressivo, l’uomo ha tentato di avvicinarsi ai giovani per aggredirli.

L’intervento tempestivo di una volante della Polizia di Stato ha scongiurato il peggio. Gli agenti, dopo aver contenuto l’azione violenta del 60enne, che nel frattempo si era scagliato anche contro di loro, sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e condotto in Commissariato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

