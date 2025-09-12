Minaccia un passante con un coltello: fermato a Santa Croce

Momenti di tensione nella notte a Santa Croce Camerina, dove un uomo armato di coltello ha minacciato un passante.

Una pattuglia di Guardie Particolari Giurate di un noto istitituto di sicurezza di Vittoria, in servizio sul territorio, è stata avvicinata da un uomo che ha denunciato di essere stato poco prima minacciato da un cittadino straniero armato di coltello.

L’allerta immediata e l’arrivo dei Carabinieri

Le guardie giurate hanno subito allertato la centrale operativa del NUE 112, consentendo l’intervento tempestivo di una pattuglia dei Carabinieri. Grazie alle telecamere di sorveglianza di una pizzeria della zona, è stato possibile individuare chiaramente l’aggressore e riconoscerne l’abbigliamento.

Il fermo in piazza Vittorio Emanuele II

Dopo un sopralluogo congiunto, il sospetto è stato rintracciato in piazza Vittorio Emanuele II, corrispondente perfettamente alla descrizione fornita. Mentre i militari procedevano alla sua identificazione, le guardie giurate hanno perlustrato l’area, rinvenendo in un cestino dei rifiuti un coltello con lama di circa 30 centimetri, presumibilmente usato nell’episodio. Il coltello è stato sequestrato dai Carabinieri che hanno trattenuto il sospetto per i necessari accertamenti.

