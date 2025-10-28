Come vedere la cometa Lemmon in Italia: gli orari migliori per uno spettacolo anche a occhio nudo

La cometa C/2025 A6 (Lemmon) sta regalando uno spettacolo celeste senza precedenti: negli ultimi giorni è diventata la cometa più luminosa dell’anno, visibile anche ad occhio nudo nelle zone con cieli scuri e privi di inquinamento luminoso.

Il corpo celeste ha raggiunto la massima vicinanza con la Terra il 21 ottobre 2025 e al momento brilla con una magnitudine di 4.2, mostrando una chioma verde e una lunga coda. Gli appassionati di astronomia possono ammirarla con un buon binocolo o, meglio ancora, con un piccolo telescopio. In questi giorni è stata avvistata molte volte da appassionati di tutto il mondo.

Astrofili di tutto il mondo stanno condividendo immagini spettacolari della cometa. Tra queste, spicca una foto italiana realizzata da Gianluca Masi, fondatore del Virtual Telescope Project, che ha immortalato la Lemmon mentre sembrava immergersi in una scia di ossigeno ionizzato prodotta dal passaggio di una meteora nell’atmosfera terrestre.

Secondo i dati del Comet Observation Database (COBS), la cometa è attualmente al picco della sua curva di luminosità. Mentre si allontana dalla Terra, che dista circa 100 milioni di km, la luminosità diminuirà gradualmente fino al perielio del 8 novembre 2025, quando il nucleo si avvicinerà al Sole e il fenomeno tornerà invisibile ad occhio nudo.

La cometa Lemmon è oggi visibile nella costellazione del Serpente. Chi desidera osservarla dovrebbe cercare una piccola macchia verde nei cieli più bui; per chi si trova in aree urbane, il consiglio è l’uso di binocolo o telescopio. Per orientarsi correttamente e scegliere l’orario ideale, è possibile consultare app e siti dedicati all’osservazione astronomica.

Foto: geopop

