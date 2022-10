Come 30 anni fa esatti, Virtus Ragusa contro Vicenza. Tutti al PalaPadua a tifare per il basket

I tifosi ragusani, ma anche le famiglie, tornano al PalaPadua questa domenica pomeriggio alle ore 18 per il nuovo appuntamento in casa della Virtus Ragusa che deve affrontare la terza sfida di campionato. E lo farà contro un robusto Vicenza, esattamente contro la Civitus Allianz. Una partita che si preannuncia interessante anche perché rappresenta un tuffo nel passato. Esattamente 30 anni fa stessa sfida con all’epoca in campo capitan Peppe Cassì, l’attuale sindaco di Ragusa. Era la stagione 1992/93

Coach Bocchino parla della sua squadra chiamata ad affrontare una partita complessa: “Noi siamo sempre in continua ricerca di miglioramenti quotidiani per dare un po’ di solidità al nostro sistema offensivo e difensivo. Sarà una partita difficile come tutte le altre sapendo che in questo momento è importate non perdere colpi”. Il tecnico spera di avere per la prima volta nella stagione la forte guardia Simon che ha quasi recuperato dopo l’infortunio.

L’attuale capitano della squadra vicentina, Stefano Cernivani, tornato a vestire in questa stagione i colori biancorossi spiega come ci si sta preparando in vista della partita di oggi contro la Virtus Ragusa: “E’ un campionato difficilissimo e non dobbiamo esaltarci troppo. Noi abbiamo ampi margini di crescita e abbiamo dimostrato di non mollare mai”.

“Andiamo a Ragusa – conclude Cernivani – è una squadra molto atletica e fisica, ma siamo sereni e consapevoli dei nostri mezzi”. Ed allora non resta che andare al palazzetto, ore 18 inizio partita, per tifare Ragusa e sostenere la squadra iblea e per vivere tutti insieme quella che la domenica è ormai diventata una festa dello sport. La gara sarà diretta da Danilo Correale di Avellino ed Alfonso Procida di Salerno.

Roberto Chessari giocatore Virtus Ragusa