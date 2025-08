Coltivava marijuana sul balcone di casa: arrestato 30enne a Modica

Una vera e propria serra casalinga, allestita con cura sul balcone della propria abitazione. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Modica, che hanno arrestato un 30enne modicano, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagranza di reato per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita da una mirata attività investigativa che ha portato i poliziotti a eseguire una perquisizione domiciliare, culminata con un rinvenimento sorprendente: tre piante di marijuana alte oltre un metro, dal peso complessivo di circa 2,5 chilogrammi, coltivate direttamente sul balcone.

Ma non si trattava di un semplice esperimento casalingo: nell’abitazione era stato realizzato un impianto completo per la coltivazione, dotato di sistema di irrigazione automatica, fertilizzanti specifici e strumenti per la produzione e il confezionamento della droga. Un’organizzazione meticolosa, che ha convinto gli investigatori a procedere immediatamente con l’arresto.

L’uomo è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa. Le indagini proseguono per accertare se l’attività fosse destinata esclusivamente all’autoconsumo o se vi fosse un canale di spaccio più ampio.

