Coltello e tirapugni sequestrati: 34enne denunciato a Vittoria

Un uomo di 34 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla polizia di Vittoria per porto abusivo d’armi.

L’intervento è avvenuto nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio. Durante il controllo, accanto al sedile dell’auto dell’uomo, è stato rinvenuto un borsello contenente armi vietate: un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri e un tirapugni.

Il porto di questi oggetti al di fuori dell’abitazione, senza licenza dell’autorità, è espressamente vietato dalla legge.

Sequestro e denuncia

Il materiale rinvenuto è stato immediatamente sequestrato dagli agenti, mentre il 34enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

