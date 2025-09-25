Ragusa si conferma il territorio siciliano con il tasso di incidenza più elevato per i tumori della mammella femminile. Secondo la quarta edizione (2025) dell’Atlante oncologico della Sicilia, curato dall’Assessorato regionale alla Salute – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe), il distretto ibleo registra 154 casi ogni 100.000 donne l’anno, un dato […]
Coltello e tirapugni sequestrati: 34enne denunciato a Vittoria
25 Set 2025 13:45
Un uomo di 34 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla polizia di Vittoria per porto abusivo d’armi.
L’intervento è avvenuto nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio. Durante il controllo, accanto al sedile dell’auto dell’uomo, è stato rinvenuto un borsello contenente armi vietate: un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri e un tirapugni.
Il porto di questi oggetti al di fuori dell’abitazione, senza licenza dell’autorità, è espressamente vietato dalla legge.
Sequestro e denuncia
Il materiale rinvenuto è stato immediatamente sequestrato dagli agenti, mentre il 34enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.
© Riproduzione riservata