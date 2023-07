Colpo in banca a Vittoria. La polizia ha arrestato i cinque presunti autori

Tre pluripregiudicati, un insospettabile e un incensurato: sarebbero stati loro ad avere commesso, in concorso, la rapina alla filiale della banca Monte Paschi di Siena a Vittoria, in via Garibaldi. Era il 26 novembre del 2021, poco dopo le 14, in pieno giorno.

COSA È ACCADUTO?

I cinque sono stati raggiunti da provvedimenti di limitazione della libertà personale – tre gli arresti – eseguiti dalla Polizia di Stato che ha condotto le indagini coordinate dalla Procura. Un bottino considerevole, poco meno di 70.000 euro in una rapina che subito era apparsa come un colpo da professionisti. Il personale della banca stava per ricaricare di contanti il bancomat; a quel punto due malviventi con il volto travisato da caschi integrali neri, mazze in mano avevano sfondato l’accesso allo sportello, impadronendosi del bottino. Poi la fuga su due scooter tra le vie dwl centro storico di Vittoria.

UNA EXCALATION CRIMINALE

Fu l’ultimo episodio di una serie di gravi eventi criminali che contrassegnarono i giorni precedenti a Vittoria. Qualche ora dopo la rapina, il prefetto di Ragusa, con tutti i vertici delle Forze dell’ordine si recò al Comune per significare la presenza dello Stato e il giorno successivo il vescovo La Placa celebrò messa nella basilica di San Giovanni a Vittoria.

COSA ACCADDE IN QUEI GIORNI?

Quattro episodi in rapida successione: il 21 novembre il ferimento di Francesco Lo Monaco pregiudicato, due giorni dopo spari in periferia, nessun ferito ma proiettili che colpiscono anche l’ingresso di una abitazione; un panificio svaligiato e per ultimo la rapina in banca. Anche sul tentato omicidio di Lo Monaco la risposta delli Stato è arrivata a stretto giro. E siamo già al secondo grado di giudizio. Condannato Massimo Favata per tentato omicidio, ricettazione e porto abusivo d’arma con matricola abrasa: pena concordata a 7 anni e 2 mesi. Condannato per favoreggiamento Salvatore Gulino: 2 anni e 4 mesi.

LA RAPINA DEL 26 NOVEMBRE 2021

Ancora non sono noti altri elementi. Nei prossimi.giorni si terranno gli interrogatori di garanzia