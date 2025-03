Colpo di scena a Vittoria dove sei consiglieri transitano nella Dc di Cuffaro ma continuano a sostenere Aiello

Sei consiglieri comunali di Vittoria transitano al centrodestra. Provengono tutti dalla maggioranza che sostiene l’attuale sindaco Francesco Aiello.

La presidente del consiglio comunale Concetta Fiore, la vicepresidente Rosetta Noto, l’assessore/consigliere Cesare Campailla, i consiglieri Giacomo Romano, Gianna Iabichella e Marco Greco hanno annunciato l’adesione alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro.I sei continueranno a permanere nella maggioranza che sostiene il sindaco in carica, ma la loro collocazione politica, nel panorama provinciale, muta drasticamente. Oggi fanno parte della compagine che ruota attorno al deputato regionale Ignazio Abbate e che candida alla presidenza della provincia Gianfranco Fidone. A livello regionale, nazionale ed europeo i leader di riferimento sono tutti del centrodestra.

Il coupe de teatre si è verificato ieri sera, in apertura di una seduta consiliare solo apparentemente anonima, dedicata ad interrogazioni e mozioni. È anche la seduta che segna l’esordio della nuova segretaria comunale Carolina Ferro, originaria di Mirabella Imbaccari, negli ultimi due anni ha prestato servizio a Gela, dove era stata scelta dal sindaco precedente, Lucio Greco. Ora si sposta a Vittoria e prede il posto di Anna Maria Carugno, anch’essa a Vittoria per un periodo di appena due anni.Rosetta Noto, capogruppo di “Sud chiama Nord” annuncia lo scioglimento del gruppo consiliare che aveva costituito insieme a Cesare Campailla. Subito dopo è Marco Greco ad annunciare la nascita del nuovo gruppo, che sarà il più folto e numeroso nell’aula consiliare. Greco potrebbe essere il capogruppo.

Continuano quindi i continui rivolgimenti nella maggioranza che sostiene Aiello: pochissimi i consiglieri che sono rimasti al loro posto dopo l’elezione di tre anni e mezzo fa. Restano nel gruppo di provenienza solo Fabio Prelati (oggi assessore) e Alessandro Speranza, entrambi eletti nella lista Aiello sindaco. Qualcuno ha cambiato tre o quattro gruppi consiiliari. Il record sembra appartenere a Rosetta Not, con ben quattro diversi gruppi di appartenenza. Era stata eletta nella lista “Aiello sindaco”, era transitata al Pd e successivamente aveva deciso di seguire Cateno De Luca e il suo “Sud chiama Nord”. Ieri sera si è dichiarata indipendente, annunciando di confluire nel gruppo misto. Subito dopo si è costituito il gruppo della DC. Marco Greco ha richiamato in aula i valori cristiani della DC. Anche GFreco ha una provenienza controversa. Era stato uno degli esponenti della destra, fino alle elezioni era il segretario cittadino di Forza Italia e, in quella veste, era entrato nella lista “Aiello sindaco”. Sullo sfondo l’accordo Aiello -Miccichè, di cui a lungo si è “chiacchierato” in città, con l’incontro che ci sarebbe stato tra il candidato sindaco e l’ex presidente dell’Ars ed ex Delfino di Berlusconi in Sicilia. Altri due consiglieri, Concetta Fiore e Giacomo Romano, eletti anch’essi nella lista del sindaco, erano transitati al Mpa. Per Concetta Fiore si era trattato di un ritorno al gruppo che l’aveva vista protagonista all’inizio del secolo, durate la presidenza della regione di Raffaele Lombardo. Giovanna Iabichella è entrata in consiglio comunale da meno di un anno, dopo la scomparsa dell’ex consigliere Giuseppe Cannizzo. Eletta anch’essa nella lista “Aiello sindaco” proveniva dal gruppo di “progetto Impresa”. Ma si era subito dichiarata indipendente.

Oggi la maggioranza che sostiene Aiello è composta da tredici consiglieri. Una, Agata Iaquez, è transitata ufficialmente all’opposizione.Nel gruppo dei tredici consiglieri di maggioranza, oltre ai sei del nuovo e più numeroso gruppo, ci sono tre consiglieri Pd (Roberta Sallemi, l’assessore Giuseppe Nicastro e Giovanna Zocco, subentrata a Salvatore Avola), uno di Mpa (Salvatore Artini) che però rimane ufficialmente nella lista Aiello sindaco, insieme a Speranza e Prelati. Una consigliera comunale, Giovanna Biondo, eletta nella lista “Psi – Vittoria in azione”, si era dichiarata indipendente e ha aderito a Territorio (movimento che fa capo al deputato regionale Pd Ndello Dipasquale). Da qualche mese è rientrata nel gruppo di provenienza.

Nel gruppo misto restano due soli consiglieri, Biagio Pelligra (ex Lega) e Agata Iaquez. Sono entrambi di minoranza, ma Iaquez, rappresentante di Scoglitti, era stata eletta nelle liste di maggioranza. I nuovi ingressi e la costituzione del nuovo e solido gruppo di sei consiglieri comunali può avere una forte refluenza anche nelle prossime elezioni per il Libero Consorzio. Il voto di secondo livello viene sottratto ai cittadini e affidato solo ai consiglieri eletti. E i nuovi movimenti politici non saranno senza conseguenze anche per le elezioni provinciali.

