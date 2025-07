Codice rosso per incendi in 4 province: l’isola soffoca tra caldo e fiamme

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 24 luglio per le successive 24 ore, e la situazione appare particolarmente critica in diverse aree della Sicilia.

Allerta calore: Palermo al livello massimo

Per la giornata di giovedì 24 luglio, l’allerta ondate di calore sale al livello 3 – il più alto – per Palermo, dove la temperatura percepita raggiungerà i 37°C. Livello 2 di attenzione per Catania e Messina, dove la colonnina di mercurio farà sentire fino a 38°C percepiti.

Ancora più roventi le previsioni per il giorno successivo, venerdì 25 luglio: Catania salirà a 43°C percepiti, Messina a 40°C, Palermo a 39°C, pur restando al livello 3

Numeri che evidenziano una nuova ondata di calore estrema, con particolare attenzione da prestare a bambini, anziani e soggetti fragili.

Rischio incendi: livello rosso in quattro province

La mappa del rischio incendi segna in rosso – livello di massima allerta – le province di: Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo.

Resta invece a livello arancione (preallerta) per Agrigento, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. Un segnale chiaro della pericolosità delle condizioni atmosferiche, con vento, caldo e vegetazione secca che potrebbero innescare rapidamente roghi difficili da contenere.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Le autorità regionali invocano la massima prudenza, sia per chi si trova in aree boschive o rurali, sia nei centri urbani. Divieti assoluti di accensione fuochi, raccomandazioni alla popolazione di evitare l’esposizione prolungata al sole, idratazione frequente e uso consapevole degli impianti di climatizzazione.

Foto: repertorio

