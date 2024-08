Codacons: diffidati i sindaci della provincia di Ragusa a pulire i sistemi di drenaggio delle acque piovane

In un contesto in cui gli eventi atmosferici estremi stanno diventando sempre più frequenti, la pulizia e la manutenzione degli impianti di drenaggio urbano sono cruciali per prevenire allagamenti e proteggere il territorio. Per questo motivo, il Codacons ha emesso una diffida ai Sindaci di Ragusa e della provincia, sollecitando un intervento straordinario per la pulizia di caditoie, tombini e degli impianti di drenaggio urbano. La notizia è stata resa nota da Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale del Codacons.

L’importanza della manutenzione

Tanasi ha spiegato che l’obiettivo di questa azione è prevenire i frequenti allagamenti che colpiscono i comuni durante le stagioni piovose, causando disagi ai residenti e danni alle infrastrutture. Ha sottolineato l’importanza di una manutenzione costante degli impianti di drenaggio per evitare che tombini ostruiti da foglie, rifiuti e detriti vari impediscano il corretto deflusso delle acque piovane.

Il Vice Presidente Regionale del Codacons, avvocato Bruno Messina, ha aggiunto che i recenti cambiamenti climatici hanno amplificato la frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi, con piogge intense concentrate in brevi periodi di tempo. La diffida chiede quindi ai Comuni di attivarsi immediatamente per programmare interventi di pulizia straordinaria e adottare misure preventive per garantire il funzionamento degli impianti di drenaggio durante le piogge.

Tra le azioni suggerite dal Codacons ci sono la rimozione di rifiuti e detriti dai tombini, la verifica del corretto funzionamento delle pompe di sollevamento e la manutenzione delle caditoie stradali. Messina ha ribadito che la mancata manutenzione di questi impianti non solo viola le norme sulla sicurezza urbana, ma rappresenta anche un grave rischio per la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini, con potenziali danni a case, veicoli e infrastrutture.

© Riproduzione riservata