Cocaina dall’Inghilterra, arrestato all’aeroporto di Catania con 280 dosi. Scoperto grazie al fiuto di un cane

Aveva tentato di confondersi tra i passeggeri appena sbarcati per eludere i controlli doganali, ma il suo comportamento non è passato inosservato. Un trafficante di droga è stato arrestato all’aeroporto di Catania-Fontanarossa dai finanzieri della Compagnia di Fontanarossa insieme ai funzionari dell’Ufficio locale ADM Sicilia 2, al termine di un’operazione di controllo sui voli provenienti da Paesi extra-Schengen.

L’uomo, arrivato da Londra, è stato individuato nella sala arrivi mentre cercava di raggiungere velocemente le uscite dall’“area sterile”, evitando i varchi di controllo. Un atteggiamento sospetto che ha indotto i militari della Guardia di finanza a intervenire immediatamente.

Determinante è stato l’intervento di Nanda, l’unità cinofila specializzata nella rilevazione di sostanze stupefacenti, che ha segnalato con decisione il passeggero. La scarsa collaborazione mostrata dall’uomo durante le prime verifiche ha portato gli operatori a condurlo negli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per una perquisizione più approfondita.

Nel corso dei controlli personali e del bagaglio, i finanzieri e i funzionari ADM hanno rinvenuto, occultate tra gli indumenti intimi, due buste contenenti complessivamente 60 grammi di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati sequestrati 31 grammi di cocaina pura e 29 grammi di cocaina miscelata con anfetamine e metadone.

Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe consentito il confezionamento di circa 280 dosi, per un valore di mercato stimato intorno ai 15 mila euro. La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro e il passeggero arrestato con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Il giorno successivo all’arresto, il Tribunale di Catania, al termine del giudizio direttissimo, ha condannato l’uomo a 5 mesi e 20 giorni di reclusione, confermando l’efficacia dell’azione di contrasto al traffico di droga negli scali aeroportuali siciliani.

© Riproduzione riservata