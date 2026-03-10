Clochard dorme nell’atrio della Provincia: quando lo Stato finisce e inizia il freddo

Un uomo senza dimora ha scelto l’atrio del Palazzo della Provincia come rifugio notturno. Un’immagine che diventa il simbolo di una distanza sociale sempre più difficile da colmare.

Un’immagine che, in queste ore, sta scuotendo la coscienza silenziosa della città. È l’immagine di un uomo che, nel cuore della notte, stende le sue poche coperte proprio lì, nell’atrio del Palazzo della Provincia, a pochi passi dal portone che conduce alle stanze dove si decide il destino del territorio. L’ha rilanciato il magazine della Diocesi di Ragusa, “Insieme”, con un articolo a firma di Saro Distefano.

Non è solo la cronaca di una povertà estrema; è un segno dei tempi, un paradosso visivo che mette a nudo la fragilità del nostro sistema sociale.

Il contrasto tra marmo e cartone

Dormire ai piedi di un’istituzione ha una carica simbolica dirompente. Da un lato il palazzo, con la sua architettura solida, i suoi uffici, la rappresentazione dello Stato e del bene comune. Dall’altro, un uomo senza casa, la cui unica protezione è un angolo di marmo riparato dal vento.

Questo incontro forzato tra il massimo della rappresentanza politica e il minimo della dignità umana ci dice che, a volte, le istituzioni e i bisogni reali delle persone corrono su binari paralleli che non si incontrano mai. Quell’atrio, nato per accogliere il cittadino, diventa l’ultima spiaggia per chi cittadino non si sente più, perché privato del diritto primario: un tetto sopra la testa.

Il segno di un’epoca fragile

La povertà non è più un fenomeno lontano o confinato alle grandi metropoli. È qui, tra noi, e cerca paradossalmente protezione proprio dove dovrebbe esserci il cuore pulsante della gestione sociale.

Non è un atto di sfida, quello di chi sceglie il Palazzo della Provincia per dormire. È, molto più tristemente, un atto di necessità. Eppure, sembra quasi un grido muto: “Io esisto e sono qui, proprio davanti ai vostri occhi, sotto i vostri uffici”.

Oltre l’indifferenza

Vedere un uomo ridotto a cercare calore tra le colonne di un palazzo istituzionale deve spingerci a chiederci quanto siano ancora “umane” le nostre città. La domanda non è solo dove quest’uomo potrà andare stasera o domani sera, ma come sia stato possibile che il tessuto della nostra società si sia sfilacciato al punto da rendere quel marmo freddo l’unica alternativa possibile.

Finché quel portone resterà l’unico riparo per chi ha perso tutto, resterà anche il simbolo di una ferita aperta che interroga tutti noi, nessuno escluso.

