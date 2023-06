Circa 2 milioni di euro dal FEC per restauri in quattro chiese in provincia fra Scicli, Comiso e Vittoria

Progetti esecutivi in mano, gare appaltate, lavori pronti a partire prima della fine dell’estate assicurano dagli uffici della Soprintendenza ai beni culturali di Ragusa che ha curato le procedure di concerto con la Prefettura e le Curie vescovili. Quattro gli edifici di culto che hanno beneficiato, in provincia di Ragusa, di finanziamenti arrivati dal Ministero dell’Interno con il Fondo edifici di culto (FEC) per un importo complessivo di 1 milione 910mila euro. Sono di proprietà dello Stato ma dati in concessione alle Curie in cui ricadono. In questo caso sono le Curie di Ragusa e di Noto. A seguire passo passo le procedure il Soprintendente Antonio De Marco.

Le chiese beneficiarie degli interventi.

C’è la chiesa del Carmine a Scicli con un finanziamento di 390 mila euro, c’è la chiesa Santa Maria delle Grazie a Vittoria con 380 mila euro ed ancora ci sono le chiese Santa Maria delle Grazie in Cappuccini a Comiso con 430 mila euro e la chiesa di San Francesco sempre a Comiso con un finanziamento di 710mila euro. Quattro importanti edifici di culto che rappresentano un patrimonio importante artistico ed architettonico nelle città in cui ricadono.

Entro un paio di mesi l’inizio dei lavori.

“Sono lavori estremamente utili – spiega il Sopritendenze De Marco – la squadra che ha lavorato nelle singole procedure è stata bravissima, direi veloce. Abbiamo avuto un bel rapporto con le Curie e con la Prefettura di Ragusa. Veramente una squadra eccellente. I tecnici hanno lavorato come un buon padre di famiglia. Sono soddisfatto, i progetti sono esecutivi e le gare sono state tutte espletate. Presto l’inizio dei lavori perchè dovremo concludere l’iter”.

Da dove arrivano i soldi?

Il Fondo edifici di culto (Fec) è un ente dotato di personalità giuridica e legalmente è rappresentato dal Ministro dell’Interno pro tempore.

L’origine del suo patrimonio deriva dalle leggi della seconda metà del 1800 con le quali lo Stato italiano soppresse alcuni enti ecclesiastici.

È amministrato da una direzione centrale del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, affiancata da un Consiglio di amministrazione. A livello provinciale è amministrato, nel caso specifico, dalla Prefettura di Ragusa. La missione del Fondo è quella di assicurare la tutela, la valorizzazione, la conservazione e il restauro dei beni. La conservazione ed i restauri vengono assicurati da numerosi interventi, realizzati in collaborazione con il ministero per i Beni e le Attività culturali, finanziati direttamente o, indirettamente, tramite sponsorizzazioni.