Cipolloni Save resta alla Volley Modica: “Cuore, anima e voglia di crescere”

Alessandro Cipolloni Save continuerà a vestire la maglia dell’Avimecc Modica anche nella stagione 2025/2026. Il giovane palleggiatore classe 2003, originario di Tarquinia, ha rinnovato il suo accordo con la società biancazzurra, pronto a mettersi ancora in gioco nel campionato di Serie A3.

Arrivato in Sicilia solo un anno fa, Cipolloni Save ha saputo conquistarsi la fiducia dell’ambiente e dello staff tecnico con serietà, dedizione e talento. E ora, forte dell’esperienza maturata accanto al brasiliano Pedro Putini, si prepara a un’altra stagione di crescita.

“A convincermi a rimanere – spiega Alessandro – è stato l’ambiente straordinario che ho trovato. Un gruppo unito, uno staff preparato, una società che non ci fa mancare nulla. A Modica si lavora con intensità e qualità. Per un giovane come me è il contesto perfetto per migliorare, e avere ancora accanto Pedro è un privilegio: da lui imparo ogni giorno.”

Cipolloni non nasconde l’entusiasmo per la nuova stagione: “Sarà un campionato difficile, ma metteremo in campo cuore, anima e la nostra famosa ‘vena sul collo’. Non ci tireremo mai indietro.”

La dirigenza dell’Avimecc Modica ha accolto con soddisfazione la riconferma del giovane regista, considerandola una mossa strategica in vista di un campionato sempre più competitivo.

“Alessandro ha dimostrato maturità e una gran voglia di imparare – dichiarano i dirigenti biancazzurri –. La sua crescita è evidente e il lavoro svolto da coach Distefano ha già dato i primi frutti. Questa conferma rappresenta un investimento sul futuro, ma anche un segnale di continuità per il nostro progetto.”

