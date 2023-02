Cinque nuove farmacie nasceranno in provincia di Ragusa: ecco dove

Cinque farmacie di nuova istituzione ed una di copertura della sede vacante. Nasceranno nel territorio della provincia di Ragusa e serviranno zone non ancora servite da questo servizio. Le nuove istituzioni sono così ripartite. Una nascerà in contrada “Macconi” in territorio di Acate, una a Comiso nella zona di espansione lungo la strada statale 115 direttrice per Vittoria, una a Santa Maria del Focallo nel tratto compreso tra via dell’Alloro ed il villaggio di Marispica. Due nuove farmacie nasceranno a Vittoria in via Giovanni Cultrone ed al km. 4,5 della strada provinciale Vittoria Cannamellito-Pantaleo. La copertura della sede vacante sarà quella della farmacia di Sampieri, frazione balneare di Scicli. Servizi importanti in territori densamente abitati anche e soprattutto nei mesi estivi quando il litorale si popola di villeggianti e turisti. Alcune sono in zone rurali dove alta è la presenza di lavoratori impegnati nel settore dell’agricoltura. Molti di essi immigrati che non raggiungono le città ma vivono nei pressi dei posti di lavoro.

Le procedure per l’assegnazione

L’Assessorato regionale alla Sanità, Dipartimento pianificazione strategica, ha pubblicato le date del 6° interpello per l’assegnazione delle farmacie poste a concorso nella Regione Sicilia. I precedenti interpelli, avviati già nel 2006, non hanno permesso di assegnare i servizi. Le farmacie verranno assegnate ai candidati idonei mediante lo scorrimento delle graduatorie esistenti tramite un concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche risalente al 2017. Fissate fra il 5 ed il 10 marzo di quest’anno le date per le assegnazioni. C’è attesa per questo appuntamento formalizzato con specifica comunicazione assessoriale. La graduatoria è inserita e descritta nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica ministeriale. Fra un mese, quindi, si conosceranno gli assegnatari

nelle postazioni individuate nel territorio ibleo.