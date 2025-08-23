Cina, crolla ponte ferroviario sul Fiume Giallo: 6 morti e 10 dispersi

Tragedia in Cina, dove il crollo di un ponte ferroviario in costruzione sul Fiume Giallo ha provocato la morte di sei persone e dieci dispersi. L’incidente è avvenuto venerdì nel nord-ovest del Paese. Un video diffuso dall’emittente statale CCTV mostra il momento in cui la sezione centrale dell’arco dell’infrastruttura cede improvvisamente, precipitando nelle acque sottostanti.

Ponte crollato in Cina: le cause dell’incidente

Secondo l’agenzia di stampa statale Xinhua, la causa del crollo sarebbe legata al cedimento di un cavo d’acciaio. Al momento dell’incidente erano presenti sul posto 15 operai e un capoprogetto, come riportato dal Quotidiano del Popolo.

Un ponte da record sul Fiume Giallo

L’opera faceva parte della ferrovia Sichuan-Qinghai ed era destinata a diventare il ponte ferroviario ad arco in acciaio a doppio binario più lungo del mondo. Sarebbe stato anche il primo ponte ferroviario ad arco in acciaio della Cina a superare il Fiume Giallo, il secondo corso d’acqua più lungo del Paese.

Le immagini mostrano la struttura parzialmente costruita, con la sezione centrale mancante, torri di impalcature e gru attorno al cantiere.

Crollo ponte in Cina: soccorsi in azione

Centinaia di soccorritori sono stati mobilitati per le operazioni di ricerca e salvataggio. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare le responsabilità.

Gli incidenti industriali, purtroppo, non sono rari in Cina. A dicembre 2023, un altro crollo in un cantiere ferroviario a Shenzhen provocò 13 dispersi, senza superstiti.

Per vedere il video clicca qui: https://www.rainews.it/video/2025/08/cina-crolla-un-ponte-in-costruzione-morti-dispersi-causa-rottura-cavo-acciaio-doppio-binario-grande-al-mondo-ponte-jianzhan-fiume-giallo-9bab9fb3-e7a9-4de8-9b94-78a043e76c71.html

