Ciccio Barone, i Comuni Iblei e le associazioni di categoria contro Philippe Daverio: lettera alla Rai e a Le Iene - Ragusa Oggi

Ciccio Barone, i Comuni Iblei e le associazioni di categoria contro Philippe Daverio: lettera alla Rai e a Le Iene

Condividi su:

Non sono andate giù nè a Ciccio Barone, assessore al Comune di Ragusa, nè ai sindaci e rappresentanti dei Comuni iblei e ad alcune associazioni di categoria, le dichiarazioni di Philippe Daverio, rilasciate a Le Iene durante un servizio di La Vardera. Il critico d’arte, commentando la vicenda relativa alla trasmissione “Borghi d’Italia” e la sconfitta di Palazzolo Acreide, ha iniziato a lasciarsi andare a dichiarazioni calunnione e offensive nei confronti della Sicilia. Per questo, Barone e gli altri haNNO inviato alla Rai e a Le Iene una lettera in cui si chiede che in qualche modo il danno morale provocato da Daverio venga risarcito. Questo, il testo integrale della lettera inviata alla Rai:

Spettabile Rai

Sono Francesco Barone, assessore al turismo della Città di Ragusa, che si fa interprete del sentimento di profonda delusione di tanti cittadini di tutto il territorio del sud-est della Sicilia e in particolare dello sdegno di tutti i responsabili del turismo del medesimo territorio per la spiacevole vicenda della trasmissione RAI che ha assegnato il titolo di ‘Borgo più bello d’Italia’.

Assieme a me, sottoscrivono la presente gli assessori al turismo dei Comuni di Modica, Maria Monisteri, di Comiso, Dante Di Trapani, di Scicli, Caterina Riccotti, i sindaci di Pozzallo, Roberto Ammatuna, di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, di Chiaramonte Gulfi, Iano Gurrieri, di Giarratana, Bartolo Giaquinta, il vicesindaco di Monterosso Almo, Concetta Giaquinta, oltre Santi Tiralosi, Presidente CNA di Ragusa, Gianluca Manenti, Presidente provinciale ConfCommercio, Rosario DiBernardo, Presidente provinciale FederAlberghi, Daniele la Rosa, Presidente Centro Commerciale Naturale di Ragusa Ibla.

Lo sconcerto non è tanto per l’esito finale della trasmissione, per quanto le percentuali del televoto sono state sovvertite dal giudizio della giuria presieduta dal critico d’arte Daverio.

In ogni caso la sconfitta è da mettere in conto e nulla si sarebbe potuto eccepire, una volta accettato il regolamento della votazione.

Ma gli sviluppi della faccenda presentano lati sconvenienti, per usare un eufemismo, per l’emittente di Stato, dal momento che anche il Presidente della Commissione Vigilanza della RAI ha sollevato dubbi sulla regolarità della trasmissione.

Apprendere che il Daverio sarebbe cittadino onorario del borgo che ha ottenuto il migliore punteggio desta molte perplessità, ma quello che più colpisce sono le dichiarazioni rilasciate alla trasmissione ‘Le IENE’ che chiedeva chiarimenti sull’accaduto.

Ritengo che ci siano elementi per rivedere ogni forma di collaborazione dell’Ente di Stato con questo soggetto che ha pronunciato parole e esternato tesi sulla Sicilia ai limiti della querela.

Non sono qui a chiedere che sia rivisto il risultato della votazione che ha assegnato il titolo, ma ci aspetteremmo un adeguato ristoro per il danno subito a causa delle evidenti ombre che sono state poste dalla presenza di Daverio a capo della giuria.

Non avremmo avuto elementi per protestare se le successive dichiarazioni del Presidente della Giuria, lesive e offensive dell’immagine della Sicilia tutta, non avessero acclarato le profonde riserve avanzate da più parti.

Nell’esprimere lo sdegno per quanto accaduto, si spera di ottenere un adeguato e atteso riscontro alla presente, in assenza del quale mi troverò costretto coinvolgere tutti gli assessori al turismo del territorio per una adeguata forma di protesta per quanto accaduto.

La Sicilia è una terra apprezzata da molti, popolata da gente ospitale, laboriosa, che supplisce con il duro lavoro e con le tante eccellenze del territorio, umane, materiali e immateriali, alla atavica emarginazione alla quale è stata condannata nel corso degli ultimi secoli.

Numerose trasmissioni hanno messo in risalto le peculiarità, le bellezze e le eccellenze della Sicilia, e lo hanno fatto in maniera egregia, quelle che avventatamente hanno messo in risalto aspetti negativi, che pure esistono, hanno fatto finta di dimenticare che fenomeni malavitosi, di corruzione e, più in generale negativi, esistono dappertutto in Italia, anche in forme peggiori, dal Piemonte al Veneto, da Milano a Reggio Calabria per non parlare della Capitale, teatro di vicende che nemmeno in Sicilia accadono.

Per quanto esposto, si attende riscontro alla presente e si auspica che i destinatari della presente riescano a far programmare adeguati spazi sulle reti nazionali per rimediare, in qualche modo, allo spiacevole episodio.

Saluti

Francesco Barone

Assessore al Turismo della Città di Ragusa

Maria Monisteri

Assesore al Turismo della città di Modica

Dante Di Trapani

Assessore al Turismo della Città di Comiso

Caterina Ricotti

Assessore al Turismo della Città di Scicli

Roberto Ammatuna

Sindaco della Città di Pozzallo

Giovenni Barone

Sindaco della Città di Santacroce Camerina

Bartolo Giaquinta

Sindaco della Città di Giarratana

Sebastiano Gurrieri

Sindaco della Città di Chiaramonte

Concetta Giaquinta

Vice Sindaco della Città di Monterosso

Gianluca Manenti

Presidente Provinciale Confcommercio Ragusa

Rosario Di Bernardo

Presidente Provinciale Federalberghi

Santi Tiralosi

Presidente CNA Ragusa

Daniele La Rosa

Presidente Centro Commerciale Naturale Ragusa Ibla