Chiusura del MACC di Scicli: lavori manutentivi o gestione problematica?

Da settimane la città si interroga. Il MACC, il museo di arte contemporanea del Carmine, è chiuso. Ufficialmente per lavori di manutenzione e per la programmazione di nuovi eventi culturali. Caterina Riccotti, consigliere comunale del Partito Democratico, qualche dubbio se lo pone anche perchè si chiede come possa essere possibile che a meno di un anno dalla sua apertura al pubblico la sede del MACC, sita nell’ex convento che si affaccia su piazza Carmine salotto culturale della città, necessiti di nuovi lavori. Nei giorni scorsi a sostenere la tesi degli attesi interventi di manutenzione e dell’organizzazione di due nuovi eventi di respiro nazionale come una mostra su Alberto Burri e su Franco Battiato era stato il sindaco Mario Marino, intervenuto per sedare i dubbi che circolavano in città. “Il primo cittadino, in maniera frettolosa e superficiale, rassicurava la cittadinanza sul fatto che il MACC, inaugurato il 5 maggio dello scorso anno, non fosse chiuso ma che semplicemente si trova in una ‘pausa di standby operativo’ o meglio una ‘pausa fisiologica’ per consentire alcuni interventi manutentivi sull’impianto elettrico e lavorare alla prossima programmazione culturale – commenta Caterina Riccotti – tralasciando che è semplicemente incredibile che un museo inaugurato neanche un anno fa abbia già necessità di interventi manutentivi così importanti da imporne addiritura lo ‘standby operativo’, ci sembra francamente assurdo che si sia atteso la chiusura delle due personali per iniziare a programmare le prossime esposizioni, rispetto alle quali, dal tenore del comunicato del Sindaco, non c’è certezza né sulle date né sull’effettivo realizzarsi delle mostre. Il MACC è stato correttamente presentato come motore di sviluppo turistico di alto profilo, capace di innescare processi virtuosi con ricadute positive su tutta l’economia della città, ma perché ciò accada bisogna che sia sempre fruibile e per esserlo, accanto alle personali di artisti importanti annunciate, è necessario che sia dotato di una collezione permanente”.

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