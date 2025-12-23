Chiuso un panificio, fuochi d’artificio vietati, guida in stato d’ebbrezza e banconote false: 4 persone denunciate nel ragusano

Fuochi d’artificio vietati, un panificio con gravi carenze igienico-sanitarie, guida in stato d’abbrezza e patenti false. Sono questi alcuni dei risultati conseguiti dai Carabiniri di Ragusa in vista delle festività natalizie che mirano alla prevenzione dei reati.

L’azione dell’Arma si è tradotta in una serie di interventi mirati che hanno portato a denunce, sequestri e provvedimenti amministrativi, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine su un periodo particolarmente delicato dell’anno.

Fuochi d’artificio vietati: denunciato un sessantenne tra Ispica e Modica

Nel corso di un controllo effettuato dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Modica, un sessantenne di Ispica, domiciliato a Modica, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione della normativa sui materiali esplodenti. All’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati venti artifizi pirotecnici di due tipologie diverse, tutti appartenenti a categorie vietate. L’uomo è stato denunciato per detenzione illegale e commercio abusivo di prodotti esplodenti, mentre il materiale, recuperato in sicurezza, verrà distrutto secondo le procedure previste.

Banconote false e minacce: denuncia a Pozzallo

A Pozzallo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, intervenuti per un altro episodio, hanno notato l’atteggiamento sospetto di un venticinquenne del posto. La successiva perquisizione del veicolo ha portato al sequestro di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, utilizzata per minacciare un familiare, e di un ingente quantitativo di banconote contraffatte, per un valore di diverse migliaia di euro. Anche in questo caso è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria.

Guida in stato di ebbrezza: patenti ritirate tra Modica, Pozzallo e Ragusa

Proseguono senza sosta anche i controlli sulla circolazione stradale. Sulla Strada Provinciale 67, i Carabinieri della Radiomobile di Modica hanno denunciato un trentacinquenne di Pozzallo, risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente, trasmessa alla Prefettura per la sospensione.

Un episodio analogo si è verificato a Ragusa, in viale dei Platani, dove i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti dopo un incidente autonomo avvenuto in nottata. Un venticinquenne di origine guineana aveva urtato violentemente un’auto parcheggiata, danneggiandola. Sottoposto agli accertamenti, è risultato in stato di ebbrezza: anche in questo caso denuncia, ritiro della patente e fermo amministrativo del veicolo.

Scicli, chiuso un panificio per gravi carenze igienico-sanitarie

Nell’ambito di un servizio coordinato, i Carabinieri della Tenenza di Scicli, insieme ai colleghi del NAS di Ragusa, hanno effettuato un controllo presso un panificio della città. Le gravi criticità riscontrate e le pessime condizioni igienico-sanitarie hanno reso necessario l’intervento urgente del personale dell’ASP di Ragusa – Settore Igiene Pubblica. L’esercizio è stato chiuso immediatamente e potrà riaprire solo dopo il completo ripristino delle condizioni previste dalla normativa.

