Chiuso per 7 giorni un bar di Comiso: era frequentato da pregiudicati

Chiuso per sette giorni un bar a Comiso. Il provvedimento è stato preso dal Questore di Ragusa. La decisione è sopraggiunta a seguito dell’istruttoria condotta dalla polizia di Ragusa perché il bar e le aree circostanti erano diventati luogo d’incontro tra persone con precedenti penali, principalmente per reati come detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, furti. Inoltre, era frequentato anche soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale.

IL TULPS



Sono stati riscontrati profili di responsabilità per l’applicazione dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Tale articolo prevede la sospensione per sette giorni, con conseguente chiusura al pubblico del locale, dell’autorizzazione amministrativa relativa alla somministrazione di alimenti e bevande.