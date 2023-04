Chiude di nuovo il Bar del Corso a Ragusa. A poco più di un anno dalla riapertura

Il Bar del Corso a Ragusa chiude nuovamente. E a quanto sembra chiude definitivamente a circa un anno dopo la sua apertura. Situato in Corso Italia, strada centrale della città, il bar ha lottato per attirare abbastanza clienti per poter continuare a funzionare. La riduzione del flusso di persone nella zona ha reso difficile il mantenimento dell’attività di somministrazione al pubblico.

Il proprietario del Bar del Corso ha diffuso un messaggio sui social media annunciando la chiusura dell’attività. Nel messaggio, ringrazia chi lo ha sostenuto e accompagnato in questa impresa, dalla famiglia ai clienti, ai fornitori e ai collaboratori. Tuttavia, è costretto a chiudere l’attività sperando in un futuro più sereno.

Questo il messaggio: “Bar del Corso chiude definitivamente Il nostro viaggio è ormai giunto al termine. Grazie di cuore a chi ha creduto in me, a chi mi ha sostenuto e accompagnato in questa impresa, alla mia famiglia, ai clienti,ai fornitori, ai collaboratori ma sono costretto a chiudere la mia attività, sperando in un futuro più sereno. Grazie !!!”.

La chiusura del Bar del Corso può essere considerata un’altra vittima del difficile periodo che stiamo attraversando, in cui molte attività commerciali stanno lottando per sopravvivere. La pandemia ha avuto un impatto significativo sull’economia locale e nazionale, e le conseguenze sono state particolarmente gravi per le attività che si basano sulle attività sociali e sull’incontro di persone, come i bar e i ristoranti.

Ci sono state molte iniziative da parte dei governi locali e nazionali per supportare le attività commerciali durante questo periodo difficile, ma molte sono state costrette a chiudere comunque. La chiusura del Bar del Corso è un triste esempio di come la situazione economica attuale sia difficile.

Speriamo che il proprietario del Bar del Corso e tutti coloro che hanno perso il proprio lavoro a causa della pandemia riescano a trovare un futuro migliore e, magari, la possibilità di tornare a lavorare in un settore che amano. In questo periodo difficile, è importante che tutti ci sosteniamo a vicenda e cerchiamo di trovare modi per aiutare le attività locali a sopravvivere.

Il bar aveva chiuso già dopo piu’ di 40 anni di attività. Poi la riapertura, adesso il nuovo stop.