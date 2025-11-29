Chiaramonte, telecamere mobili in azione 24 ore su 24: guerra aperta all’abbandono dei rifiuti

La Polizia Locale di Chiaramonte Gulfi, guidata dal comandante Piccione, si prepara ad attivare ufficialmente cinque nuove telecamere mobili del sistema di videosorveglianza “E-killer”, acquistate grazie ai fondi Fosmit destinati alle aree montane. L’iniziativa nasce per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, una delle criticità ambientali più diffuse sul territorio comunale.

Il nuovo sistema rappresenta una tecnologia innovativa: le telecamere non sono fisse, ma completamente mobili, permettendo di essere spostate rapidamente nelle aree maggiormente colpite dal fenomeno. Si tratta di un dispositivo attivo 24 ore su 24, capace di registrare in tempo reale e immortalare i trasgressori colti in flagrante.

L’obiettivo del Comune è ambizioso e chiaro: identificare e sanzionare chi abbandona rifiuti in modo illegale, scoraggiando comportamenti incivili e riducendo l’impatto ambientale sul territorio. I filmati acquisiti verranno trasmessi alla Procura della Repubblica per l’eventuale avvio delle procedure di denuncia.

