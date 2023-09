Chiaramonte si prepara a vivere la 66esima edizione della Salita Monti Iblei. Sono 229 i piloti iscritti alla gara

“Questa gara è entrata ormai nel DNA dei chiaramontani. Non potevamo mancare l’appuntamento”. Esordisce così il sindaco di Chiaramonte, Mario Cutello, alla presentazione della 66esima edizione della Salita Monti Iblei che si terrà sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre a Chiaramonte. Sono 229 gli iscritti, 50 le vetture storiche, 179 le moderne, 26 le postazioni lungo un percorso di 5 km e 400 metri: questi i numeri della storica manifestazione che vede coinvolti, quest’anno, team provenienti anche dall’estero, particolare da Malta e dalla Spagna, e proprio per questo la gara è stata iscritta nel registro delle gare internazionali.

E’ il direttore di gara Fabrizio Fondacci a parlare dei dettagli dell’evento. 5 i mezzi sanitari con medici rianimatori presenti, mentre il servizio antincendio è affidato ai ranger del fuoco di Siracusa, specializzati in caso di incidenti ai piloti. In tutto, 90 ufficiali di gara che arrivano da tutti i club automobilistici della Sicilia. Inoltre, saranno presenti 100 volontari che verranno dislocati lungo tutto il percorso.

LA GARA

Ufficialmente, la gara comincerà domani, venerdì 29 settembre, alle 10.30 a Villaggio Gulfi per le prove tecniche. Sabato mattina le prove ufficiali con la chiusura della strada alle 6.30. Per tutti coloro che lavorano alla zona artigianale sono previsti dei pass speciali, mentre gli altri potranno accedere alla strada che collega Chiaramonte a Comiso dalle vie limitrofe. Alle 9 il primo turno di prove ufficiali con la partenza delle auto storiche, a seguire le moderne.

Domenica mattina la gara vera e propria. Alle 9 è prevista la prima manche di gara e a seguire subito l’altra. La premiazione, quest’anno, avverrà all’ex museo dei cimeli di Piazza Duomo, dato che al momento corso Umberto è interessato dai lavori di ripavimentazione. Novità di quest’anno: chi ha terminato la gara sarà premiato dopo 30 minuti e questo per rendere più dinamica e agevole la fine della gara. E’ prevista, infatti, la riapertura della strada intorno alle 17 circa. In ogni caso, chi dovesse recarsi verso Ragusa ha l’accesso libero in quanto il traguardo di gara è previsto all’ex area camperisti.

Fabrizio Fondacci spiega: “Questa gara è l’ultima del trofeo nazionale velocità montagna e fra i partecipanti vi sono piloti del calibro di Luigi Fazzino, terzo nel campionato italiano assoluto, un under molto promettente, ma anche Franco Caruso che ha vinto la settimana scorsa la gara di Iglesias, Samuele Cassibba, Francesco Conticelli, senza dimenticare tutti i piloti nelle altre categorie”.

I COSTI





Il vicesindaco Elga Alescio spiega che questa gara è a costo zero per il Comune. Un risultato possibile grazie al contributo di 20 mila euro avuto dal Libero Consorzio, 7 mila euro da parte dell’ARS e le tasse d’iscrizione dei piloti, che sostengono in pratica più della metà del costo totale della manifestazione che si aggira sugli 80 mila euro.

Mario Cutello, oltre a ringraziare le associazione Cronocart e Cinquecentisti Chiaramontani che hanno dato supporto logistico alla manifestazione, ha sottolineato: “Il comune di Chiaramonte non esce neppure un euro. Abbiamo calcolato che per ogni euro investito nella gara ne entrano nel territorio da tre a quattro. Ci saranno almeno 700 persone interessate, tra piloti e familiari, meccanici e accompagnatori. Tutti gli hotel e i B&B della città sono pieni. La gara chiude una serie di eventi di respiro nazionale che attira tantissime persone da fuori ed è un evento sportivo che deve trovare spazio indipendentemente dalla situazione finanziaria dell’Ente”.