Chiaramonte: Loredana Papotto nominata assessore ai Servizi Sociali

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Nuovo assessore nella squadra amministrativa guidata dal sindaco Mario Cutello. A Chiaramonte Gulfi la dottoressa Loredana Papotto assume la delega ai Servizi Sociali, entrando ufficialmente nella Giunta comunale con un incarico che si inserisce nel solco dell’attenzione alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione. La delega ai servizi sociali era stata assegnata precedentemente all’assessore Salvatore Nicosia, già detentore della delega al bilancio.

La nomina è arrivata con provvedimento sindacale odierno e porta nell’Amministrazione comunale una figura che conosce già da vicino la macchina amministrativa e, soprattutto, il settore del welfare locale.

Loredana Papotto, una scelta nel segno dell’esperienza

La nuova assessora non è infatti estranea al comparto di cui assume la responsabilità politica. La dottoressa Papotto ha già ricoperto il ruolo di dirigente incaricata dei Servizi Sociali del Comune di Chiaramonte Gulfi, maturando nel tempo una conoscenza approfondita delle problematiche sociali del territorio e delle necessità della comunità.

La sua conoscenza diretta del settore consentirà quindi di partire da una base già consolidata, con l’obiettivo di rafforzare e approfondire gli interventi rivolti alle fasce più deboli della cittadinanza.

Cutello: «Attenzione per i più deboli mai mancata»

Il sindaco Mario Cutello ha accolto la nomina sottolineandone soprattutto il valore umano e professionale.

«Nello spirito di questa compagine amministrativa l’attenzione per i più deboli non è mai mancata. Oggi, con l’esperienza e l’apporto professionale della dott.ssa Papotto, la collettività potrà contare sullo spessore umano e professionale del nuovo Assessore, che è già a lavoro».

Servizi Sociali, una delega centrale per la comunità

Quella ai Servizi Sociali è una delega particolarmente delicata, perché riguarda direttamente le situazioni di maggiore vulnerabilità e il rapporto tra l’Ente e i cittadini che necessitano di sostegno.

La nomina è già operativa. Come sottolineato dal sindaco Cutello, Loredana Papotto è già al lavoro nel nuovo ruolo, pronta a mettere a disposizione dell’Amministrazione e della comunità l’esperienza maturata negli anni.

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