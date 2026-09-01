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Vittoria piange Rosario Invincibile: addio al docente amato e stimato in città

01 Set 2026 10:45
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E’ morto a vittoria Rosario Invincibile, docente dell’Istituto professionale in pensione. Invincibile, 80 anni, era molto conosciuto e stimato in città. 

Invincibile era stato compagno di scuola del sindaco Francesco Aiello. Il primo cittadino gli ha dedicato un messaggio affettuoso sui social.

“Il tempo e gli anni, i diversi percorsi, le scelte della vita, non hanno offuscato o cancellato la bellezza e la forza della nostra amicizia che  era grande e ha resistito nei devenni  e nel tempo. Addio Saro, amico caro e affettuoso. 

Ti portero’ nel cuore per sempre”  .

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