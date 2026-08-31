Viola il divieto di accesso alla movida: 26enne sorpreso dalla Polizia dentro un bar a Modica

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Aveva già ricevuto un provvedimento che gli impediva di frequentare determinati luoghi della movida di Modica Bassa, ma non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte. Protagonista della vicenda è un 26enne già noto alle forze di Polizia, nei cui confronti era stato notificato un Divieto di Accesso alle aree Urbane (DASPO urbano).

La misura di prevenzione, emessa dal Questore, vietava espressamente al giovane di accedere e stazionare all’interno di pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento compresi nell’area individuata dal provvedimento.

Sorpreso proprio nel cuore dell’area interdetta

A far emergere la violazione sono stati i quotidiani servizi di controllo del territorio effettuati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Modica, impegnati anche nella vigilanza delle zone considerate più sensibili.

Durante uno dei controlli, i poliziotti hanno intercettato il 26enne all’interno di un bar, proprio nel perimetro urbano dal quale gli era stato imposto di stare alla larga.

Il riconoscimento da parte degli operatori è stato immediato. Dopo aver verificato la presenza del giovane in un luogo espressamente ricompreso nel divieto, è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica per l’inosservanza delle prescrizioni della misura di prevenzione.

Controlli sulla movida, la prevenzione non si ferma

L’episodio conferma l’attenzione della Polizia di Stato sulle aree della movida di Modica, dove i controlli non riguardano soltanto la prevenzione dei reati, ma anche il rispetto delle misure già adottate nei confronti di soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per il 26enne, sorpreso all’interno di uno dei locali presenti nell’area interdetta, la vicenda è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

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