Ragusa si prepara a vivere una nuova stagione universitaria. Nei prossimi anni la città potrebbe vedere crescere in maniera significativa la propria offerta formativa, con tre nuovi percorsi destinati ad aggiungersi a quelli già attivi. Il primo, e certamente il più rilevante per importanza e immediatezza, è Medicina e Chirurgia, che tornerebbe a Ragusa con […]
Scontro tra due auto all’ingresso di Vittoria: un ferito
30 Ago 2026 18:57
Scontro tra due auto poco dopo mezzogiorno alla periferia di Vittoria. A scontrarsi, all’altezza del bivio cosiddetto della “Fontana della Pace”, l’ingresso principale di Vittoria, sono stati una Range Rover e una Bmv. Il primo mezzo è finito nell’aiuola spartitraffico. Il conducente ha dovuto far ricorso alle cure dell’ospedale. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale.
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