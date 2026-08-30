Scontro tra due auto all’ingresso di Vittoria: un ferito

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Scontro tra due auto poco dopo mezzogiorno alla periferia di Vittoria. A scontrarsi, all’altezza del bivio cosiddetto della “Fontana della Pace”, l’ingresso principale di Vittoria, sono stati una Range Rover e una Bmv. Il primo mezzo è finito nell’aiuola spartitraffico. Il conducente ha dovuto far ricorso alle cure dell’ospedale. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale.

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