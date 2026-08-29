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Manca un documento e il rimpatrio della salma di Hichem Karkar parte in ritardo. Protesta la comunità islamica di Comiso
29 Ago 2026 12:12
È partita solo ieri da Palermo la salma di Hichem Karkar, il tunisino morto domenica a Roccazzo a causa di un infarto mentre si trovava al lavoro.
La procedura di rimpatrio della salma ha subito dei ritardi a causa della mancanza di un documento. lza bara dovrà giungere f Ksaiba El Madiouni,la cittadina di cui è originario.
Il presidente della comunità islamica Al Rahman di Comiso, Zouhaier Amor ha protestato per il ritardo asserendo che il documento che doveva essere fornito poteva essere consegnato in pochi minuti e invece è stato consegnato solo nella sera del 26 agosto. Questo ha ritardato le procedure.
“Si tratta di una salma il cui arrivo in Tunisia è atteso con ansia dalla famiglia. A causa di questo ritardo, la salma del defunto ha dovuto percorrere un tragitto più lungo: da Palermo a Roma, poi da Roma a Tunisi-Cartagine e da Tunisi-Cartagine a Ksour Essaf”. La salma dovrebbe giungere a destinazione questa sera. Zouhaier Amorf ha preannunciato la sua protesta per ritardi ritenuti inaccettabili che non consentono di effettuare la sepoltura nei tempi previsti.
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