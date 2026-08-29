Home / Cronaca

Manca un documento e il rimpatrio della salma di Hichem Karkar parte in ritardo. Protesta la comunità islamica di Comiso

29 Ago 2026 12:12
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

È partita solo ieri da Palermo la salma di Hichem Karkar, il tunisino morto domenica a Roccazzo a causa di un infarto mentre si trovava al lavoro.

La procedura di rimpatrio della salma ha subito dei ritardi a causa della mancanza di un documento. lza bara dovrà giungere f Ksaiba El Madiouni,la cittadina di cui è originario.

Il presidente della comunità islamica Al Rahman di Comiso, Zouhaier Amor ha protestato per il ritardo asserendo che il documento che doveva essere fornito poteva essere consegnato in pochi minuti e invece è stato consegnato solo nella sera del 26 agosto. Questo ha ritardato le procedure.

“Si tratta di una salma il cui arrivo in Tunisia è atteso con ansia dalla famiglia. A causa di questo ritardo, la salma del defunto ha dovuto percorrere un tragitto più lungo: da Palermo a Roma, poi da Roma a Tunisi-Cartagine e da Tunisi-Cartagine a Ksour Essaf”. La salma dovrebbe giungere a destinazione questa sera. Zouhaier Amorf ha preannunciato la sua protesta per ritardi ritenuti inaccettabili che non consentono di effettuare la sepoltura nei tempi previsti.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it