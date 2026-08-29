Droga in casa e furto di energia elettrica: arrestato 55enne a Vittoria

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Droga nascosta in casa, denaro contante e un contatore dell’energia elettrica che, secondo quanto accertato dai tecnici, sarebbe stato manomesso per sottrarre corrente. È questo il quadro emerso durante una perquisizione condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Vittoria, che hanno arrestato un uomo di 55 anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.

L’operazione ha visto impegnati anche lo Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, il Nucleo Cinofili di Nicolosi e i militari della Stazione di Scoglitti.

I sospetti in via XX Settembre

L’attività investigativa è partita dal monitoraggio del centro di Vittoria, dove i militari avevano notato alcuni volti nuovi e movimenti ritenuti sospetti nella zona di via XX Settembre.

Dopo una serie di servizi di osservazione, i Carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo in un appartamento della zona. Per mettere in sicurezza l’area è stato impiegato anche il supporto dei “Cacciatori di Sicilia”, mentre la ricerca dello stupefacente è stata affidata al fiuto di un cane antidroga.

La perquisizione è scattata durante la mattinata. Secondo la ricostruzione fornita dall’Arma, il rapido ingresso dei militari nell’abitazione avrebbe impedito al 55enne, che viveva nell’appartamento con il proprio nucleo familiare, di disfarsi della droga.

Cocaina e hashish nascosti in casa

La perquisizione ha portato al ritrovamento di diverse tipologie di stupefacenti, occultate all’interno di mobili e di un congelatore. Parte della droga, riferiscono i Carabinieri, sarebbe stata consegnata spontaneamente dall’uomo.

Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato circa 25 grammi di cocaina, già suddivisi in oltre 40 dosi ritenute pronte per lo spaccio, oltre a un panetto e diverse dosi di hashish per un peso complessivo vicino ai 100 grammi.

Nell’abitazione sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale utilizzabile per il confezionamento delle sostanze. Sequestrati inoltre circa 4 mila euro in contanti, la cui provenienza, secondo quanto riferito dall’Arma, non sarebbe stata spiegata dall’uomo.

Il contatore manomesso: “rubati” migliaia di euro di energia

Durante la perquisizione, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata anche sul contatore dell’energia elettrica dell’abitazione. I militari hanno rilevato una possibile manomissione e hanno richiesto l’intervento del personale tecnico della società di distribuzione.

Gli accertamenti sul posto avrebbero confermato la manipolazione del misuratore attraverso la forzatura dello stesso e la presenza di due conduttori collegati abusivamente direttamente alla morsettiera di alimentazione, con l’effetto di non registrare l’energia effettivamente prelevata.

Una prima stima effettuata sul posto ha quantificato in almeno 6 mila euro il danno per la società di distribuzione. Per l’uomo è scattata quindi anche l’ipotesi di furto aggravato di energia elettrica.

Dall’arresto ai domiciliari, poi la custodia in carcere

Al termine delle operazioni, il 55enne è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati contestati. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Ragusa, l’uomo era stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Successivamente l’arresto è stato convalidato e il giudice dell’udienza, concordando con le richieste della Procura della Repubblica, ha disposto per l’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.



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