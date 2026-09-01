Furti a Ragusa, allarme nelle contrade: casa svaligiata a Bruscè. «Servono più controlli»

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Torna a crescere la preoccupazione per i furti nelle contrade di Ragusa. Negli ultimi due mesi sono numerose le segnalazioni arrivate dalle zone periferiche e rurali della città, dove diversi residenti raccontano di intrusioni e tentativi di furto.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato durante la notte di sabato scorso in contrada Bruscè, dove un’abitazione è stata presa di mira dai ladri.

Casa svaligiata a Bruscè: rubati monili in oro

I malviventi sarebbero riusciti a entrare nell’abitazione e ad asportare monili in oro.

Ma a destare particolare preoccupazione non è soltanto il furto. Prima di agire, infatti, i ladri sarebbero riusciti a disattivare e manomettere sia le telecamere di videosorveglianza sia il sistema antifurto presente nell’abitazione.

Un elemento che lascia ipotizzare un’azione condotta con una certa attenzione e che aumenta il senso di vulnerabilità tra i residenti delle contrade.

L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri di Ragusa, ai quali spetterà ora ricostruire la dinamica del furto e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Negli ultimi due mesi diverse segnalazioni

Il caso di Bruscè, secondo le segnalazioni raccolte, non sarebbe isolato.

Negli ultimi due mesi si sarebbero verificati diversi furti nelle zone limitrofe alla città di Ragusa, alimentando un clima di crescente apprensione soprattutto tra coloro che vivono nelle contrade.

Le abitazioni delle zone periferiche e rurali possono infatti risultare particolarmente esposte, anche per la distanza dai centri abitati e per la presenza di numerose strade di collegamento che possono consentire di raggiungere rapidamente le diverse aree.

I residenti: «Non si può continuare così»

A preoccupare maggiormente i cittadini è proprio la sensazione di non sentirsi più al sicuro nelle proprie abitazioni.

Le segnalazioni degli ultimi mesi hanno fatto crescere la richiesta di maggiori controlli e di una presenza più capillare delle forze dell’ordine nelle contrade ragusane.

Il sentimento espresso dai residenti è di esasperazione: la richiesta è quella di aumentare l’attenzione sul territorio e prevenire nuovi episodi.

«Non si può continuare così», è il sentimento che emerge tra i cittadini, che chiedono maggiore sicurezza e controlli soprattutto nelle ore notturne.

L’allarme sicurezza nelle contrade ragusane

Il furto di Bruscè riporta dunque al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle contrade di Ragusa.

La denuncia presentata ai Carabinieri rappresenta ora il passaggio necessario per consentire agli investigatori di acquisire ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

Intanto, tra i residenti delle zone interessate, resta forte la preoccupazione per una serie di episodi che, nell’arco di poche settimane, hanno alimentato il timore di nuovi furti.

La richiesta è chiara: più controlli, maggiore prevenzione e una presenza più visibile delle forze dell’ordine nelle aree periferiche e nelle contrade della città.

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