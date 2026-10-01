Chiaramonte Gulfi protagonista di “Carte in Dimora”: sabato apre al pubblico la Biblioteca Saverio Nicastro

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Anche la provincia di Ragusa partecipa a “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane che sabato 3 ottobre aprirà gratuitamente al pubblico archivi e biblioteche normalmente meno accessibili.

Per il territorio ibleo l’appuntamento sarà a Chiaramonte Gulfi, dove ad aderire alla manifestazione sarà la Biblioteca Saverio Nicastro.

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico a un patrimonio spesso poco conosciuto ma prezioso per ricostruire la storia delle comunità e dei territori. Carteggi, mappe, pergamene, fotografie, libri e documenti d’archivio diventano così strumenti per leggere il passato e comprendere meglio l’identità dei luoghi.

La presenza di Chiaramonte Gulfi inserisce anche la provincia di Ragusa in un percorso nazionale che coinvolgerà dimore storiche, fondazioni, musei pubblici e privati in tutta Italia.

“Carte in Dimora” è patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e dall’Anci.

In Sicilia, oltre alla Biblioteca Saverio Nicastro di Chiaramonte Gulfi, saranno coinvolte anche Villa Piccolo a Capo d’Orlando, Villa Maria Giovanna a Giardini Naxos, il Castello del Solacium-Cantine Pupillo in contrada Targia, nel Siracusano, Palazzo Burgio di Villafiorita, Palazzo Costantino e Di Napoli 4 Canti e Palazzo Oneto di Sperlinga a Palermo, oltre a Palazzo Manmano Gussio ad Agira.

Per Chiaramonte, dunque, sarà una giornata nel segno della memoria e della cultura, con la possibilità di entrare in contatto diretto con un patrimonio che racconta la storia del territorio attraverso i suoi documenti.

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