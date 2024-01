Chiaramonte affranta dal dolore: muore una giovane di 25 anni

Un brutto risveglio per l’intera comunità di Chiaramonte Gulfi che oggi è affranta per l’improvvisa scomparsa di una ragazza di 25 anni, R.L., morta per un arresto cardiocircolatorio.

La giovane si è sentita male stamani. I genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma purtroppo a nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118 che per circa un’ora hanno tentato di soccorre e rianimare la giovane.

L’INTERA CITTA’ IN LUTTO

Una piccola comunità, quella di Chiaramonte, colpita emotivamente e coinvolta profondamente in questo lutto, che è divenuto collettivo, e che si è stretta attorno alla famiglia. La ragazza era una studentessa universitaria, conosciuta in città così come lo sono tutti i giovani. Ai familiari, le più sentite condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.