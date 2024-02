Cessazione servizio Ast. Start Scicli solleva il problema. Al Comune pronta la gara con l’invito a sei ditte private

Cinque borgate ed un popoloso villaggio in periferia. Un territorio che deve essere collegato necessariamente da un servizio di trasporto pubblico altrimenti si rischia di relegare in casa quelle persone che, vuoi perchè anziane vuoi perchè con ristrettezze economiche, necessariamente ricorrono ai mezzi urbani di linea. Dal 1° aprile anche Scicli dovrebbe subire la “mazzata” che arriva dalla storica azienda trasporti.

A sollevare il problema il movimento politico Start Scicli con la consigliera comunale Consuelo Pacetto.

“Come noto a tutti l’Ast ha comunicato a tutti i Comuni siciliani, Scicli compreso, la cessazione del servizio di trasporto pubblico a far data dal 1° Aprile. La storica azienda che da decenni si è occupata della mobilità in Sicilia e’ costretta a tagliare gran parte dei servizi ed è a serio rischio default – sottolineano gli esponenti di Start – apprendiamo che tutti i Comuni stanno provvedendo a trovare una soluzione alternativa per sostituire lo storico vettore. Come oramai di consueto nulla trapela dal Comune di Scicli e non si hanno notizie su come l’amministrazione intenda muoversi sul punto. Sappiamo quanto il nostro territorio sia deficitario in tema di mobilità e pensiamo che questa sia l’occasione per organizzare un sistema di trasporto locale che realmente possa funzionare e che possa venire incontro alle mutate esigenze dei cittadini e dei turisti che, ancora nel 2024, rimangono basiti nel constatare l’assoluta mancanza ed efficienza dei servizi di trasporto”.

E l’Amministrazione Marino?

Il sindaco conferma la comunicazione dell’Ast sull’interruzione del servizio. “Confermo che anche il nostro Comune è coinvolto in questa procedura – afferma Mario Marino – gli uffici hanno già predisposto gli atti per la manifestazione di interesse con sei ditte proprietari di mezzi per la mobilità che sono state invitate. Come si può vedere non siamo rimasti inerti e presto si procederà con la gara”.

© Riproduzione riservata