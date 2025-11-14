C’eravamo tanto amati…Orizzonti di Orazio Ragusa spina al fianco del sindaco Mario Marino sul PUG

Orizzonti, presidente il già deputato regionale Orazio Ragusa, giorno dopo giorno si impone nel dibattito cittadino e lo fa con il piglio di un’associazione che sa, che conosce le argomentazioni e che non vuole delegare per evitare che le questioni vengano messe ai margini. Un’associazione, nata da alcuni mesi ma già presente sul territorio perchè lo conosce più di altri in forza di alcune adesioni interne al movimento a suo tempo protagoniste della vita amministrativa della città. Un’associazione che, in maniera cadenzata, entra a gamba tesa sulle questioni legate al presente ed al futuro di Scicli confrontandosi da vicino con cittadini, sodalizi e professionisti in un percorso di esame, confronto e ricerca. L’attivismo dell’ex parlamentare Orazio Ragusa se da un lato descrive un impegno a 360 gradi sui problemi della città dall’altro fa ipotizzare che qualcosa, dal giugno 2022 periodo in cui Mario Marino è stato eletto a sindaco di Scicli, si sia rotto.

E’ di questi giorni l’auspicio ad un incontro-confronto pubblico per parlare di piano regolatore generale in fase di revisione dopo interventi precedenti su altre problematiche legate alle frazioni ed alla città stessa.

“Il piano urbanistico generale (PUG) è uno strumento di valore strategico determinante che delineerà il futuro del territorio nei prossimi anni e pertanto non può e non deve essere definito senza un’ampia e illuminata partecipazione cittadina. La città non può subire un piano urbanistico che ne ridisegna la fisionomia e il destino senza che ci sia stata una reale discussione pubblica e senza portare a piena conoscenza il contenuto del piano stesso alla comunità – afferma Orazio Ragusa – un momento di confronto e di dialogo aperto è non solo auspicabile, ma assolutamente necessario per garantire che il PUG sia uno strumento a misura della città, capace di onorare la storia, le tradizioni e le specifiche esigenze di una Scicli futura degna della sua eredità. La nostra associazione avanza una richiesta propositiva, non polemica per un confronto pubblico inclusivo. L’auspicio è chiaro: il futuro di Scicli deve essere partecipato e condiviso, non dettato nelle sole stanze comunali. Per questo motivo, chiediamo che il PUG sia immediatamente portato a conoscenza, illustrato e spiegato chiaramente alla cittadinanza”.

