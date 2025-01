Ceramicando: gli studenti della Quasimodo creano ceramiche e abbelliscono l’istituto ragusano

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “S. Quasimodo-Ventre” di Ragusa sono stati i protagonisti di un progetto che unisce creatività, inclusione e valorizzazione del patrimonio culturale. Attraverso il laboratorio di ceramica, promosso dal Dirigente Scolastico Leonardo Licata e dalla prof.ssa Biagia Dolce, i ragazzi hanno realizzato opere in ceramica che oggi arricchiscono gli spazi scolastici e si integrano nel tessuto culturale della città.

Opere che raccontano un percorso

Tra i principali risultati del progetto ci sono due pannelli modulari a rilievo installati sulle pareti della scuola. Il primo, collocato sul prospetto di via Ettore Fieramosca, è stato creato a partire dal progetto “Materia, forme e geometria”, in cui ogni studente ha contribuito con moduli modellati e decorati, creando un’opera collettiva unica. Un secondo pannello è stato installato nella sede di Marina di Ragusa, testimoniando la continuità e l’impegno del laboratorio.

Un altro progetto di spicco è “Pietre fiorite”, ispirato ai motivi pavimentali della Cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa. Gli studenti hanno decorato 300 piastrelle con motivi floreali, che oggi compongono il piano del tavolo dell’aula magna dell’istituto. Le piastrelle, inoltre, sono disponibili come souvenir presso la Cattedrale, con il ricavato destinato a piccoli interventi di restauro dei beni culturali.

Valore educativo e culturale

Il laboratorio di ceramica non è solo un’occasione per sperimentare tecniche artistiche, ma anche un momento di sensibilizzazione verso temi come la conservazione e la tutela del patrimonio. Gli studenti non hanno solo creato oggetti d’arte, ma hanno visto il frutto del loro lavoro integrarsi in contesti significativi, contribuendo a dare valore al proprio operato.

Un invito alla comunità

“Ceramicando”, che ha mostra i risultati dei progetti sviluppati, è stato celebrato con un incontro nelle scorse settimane presso l’Aula Magna dell’Istituto, dove i partecipanti hanno potuto apprezzare i lavori realizzati dal 2016 a oggi. Presenti autorità civili e religiose, tra cui il Sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì e il Vescovo Mons. Giuseppe La Placa. L’evento è stato un’occasione per riflettere sull’importanza di iniziative che uniscono creatività e comunità.

L’esperienza del laboratorio di ceramica della Quasimodo ha abbellito gli spazi scolastici e ha dimostrato come l’arte possa essere uno strumento per educare, includere e valorizzare il territorio.

