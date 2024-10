Centro storico superiore a Ragusa in degrado: vandali devastano la piazzetta Madonna delle Grazie

Il centro storico superiore di Ragusa sembra vivere un costante e crescente stato di abbandono. L’ultimo episodio vandalico riguarda la piazzetta Madonna delle Grazie, alla fine di via Mariannina Schininà. A denunciare l’accaduto è Mario Chiavola, presidente dell’associazione politico-culturale Ragusa In Movimento, che non ha risparmiato critiche al Comune.

“Il tappetino antiurto è stato strappato via, e i giochi sono stati devastati . Non è rimasto nulla di quella che era un’oasi di pace e relax per i bambini del quartiere,” ha dichiarato Chiavola, evidenziando il degrado sempre più marcato in quest’area. Per lui, il danno non si ferma alla struttura fisica: rappresenta un colpo all’anima stessa del quartiere, simbolo di uno stato di indifferenza che coinvolge non solo i residenti, ma soprattutto l’amministrazione comunale. “Speriamo in una pronta reazione,” ha aggiunto, “e che siano finalmente installate telecamere di sorveglianza per individuare e punire i responsabili come meritano.”

Chiavola si chiede se le promesse di rinascita di questa parte della città troveranno mai riscontro, o se invece il destino sarà quello di continuare a vedere “il cuore nevralgico della città abbandonato a episodi che nulla hanno a che vedere con la convivenza civile.”

© Riproduzione riservata