C’è già uno che si ricorderà della Pasqua 2025 a Modica: ha vinto 40mila euro

La fortuna bacia la Sicilia, e in particolare la città di Modica, in provincia di Ragusa, dove è stata centrata la vincita più alta dell’ultimo concorso del 10eLotto. Un fortunato giocatore si è aggiudicato ben 40mila euro grazie a un “8 Doppio Oro”, giocato in un punto vendita di via Risorgimento. E ora è cacci al fortunato vincitore che sicuramente trascorrerà una Pasqua più serena insieme ai suoi cari.

A riportarlo è Agipronews, che segnala come il concorso abbia distribuito complessivamente premi per 29 milioni di euro in tutta Italia.

Modica, dunque, brinda a una vincita che porta un po’ di sorriso in un momento economico non facile. E chissà che la fortuna non decida di fermarsi ancora un po’.

