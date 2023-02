C’è bisogno di famiglie che prendano bambini in affido in provincia di Ragusa Ecco come fare

C’è bisogno di famiglie affidatarie in provincia di Ragusa. Famiglie, coppie, conviventi, single, persone insomma disposte a prendere in affido bambini meno fortunati. Sono tantissime, infatti, le situazioni delicate che appartengono anche al nostro territorio.

CHE COS’E’ L’AFFIDO TEMPORANEO?

L’affido temporaneo di un minore in difficoltà è un’esperienza importante, che contribuisce a creare nuovi percorsi di vita per chi è meno fortunato.

L’affido è un’opportunità di crescita preziosa per il bambino: inserito in un ambiente familiare stabile può trovare nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi che lo aiutino a costruire o ricostruire un equilibrio. È anche un’occasione importante per la famiglia affidataria. Tale situazione deve avere però il carattere della transitorietà (la temporaneità distingue nettamente l’affidamento dall’adozione) e non ammette aspirazioni adozionali. La valutazione dell’idoneità è comunque prerogativa degli operatori dei centri affidi istituiti presso i comuni.



Nel corso dell’affido, qualora le circostanze lo consentissero, devono essere messi in atto gli interventi di supporto volti a superare le criticità che hanno reso inevitabile l’allontanamento del minore dal suo nucleo e, laddove possibile, a favorire la continuità del rapporto con la famiglia d’origine e il suo eventuale rientro.

Il Comune di Ragusa ha istituito da diversi anni il Centro Affidi Distrettuale, sito in Via delle Betulle, 2. È questo un servizio comunale gestito attraverso una cooperativa esterna in cui operano uno psicologo/psicoterapeuta e due assistenti sociali, con il coordinamento dell’Ufficio minori del Servizio Sociale del Comune. Il Centro Affidi Distrettuale di Ragusa è in rete anche con altri Comuni della Sicilia (segnatamente Sud-orientale) e in costante interazione con il Tribunale per i minorenni di Catania.

A CHI RIVOLGERSI PER L’AFFIDO TEMPORANEO?





Le persone interessate ad avere in affido un bambino possono rivolgersi al Centro Affidi, sito in Via delle Betulle, telefono 0932 228192 oppure all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, in Via M.Spadola, 56 tel. 0932 676873 o 0932 676869, e-mail: infanzia.adolescenza@comune.ragusa.it – centroaffidiragusa@gmail.com dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00.