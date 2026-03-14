Cavalcata di San Giuseppe 2026: tre serate di festa, colori e profumo di violaciocche

Eleganza e folklore alla base di un evento, il primo che apre le feste gi primavera. A contare i petali delle violaciocche, il fiore tipico usato nella Cavalcata di San Giuseppe per creare i mantelli infiorati che “vestono” i cavalli, sono quattro. Ed a Scicli si è voluto puntare su questo numero per creare quanto di più suggestivo, tradizionale e tipico delle feste di primavera, si possa fare. Per il secondo anno consecutivo Uccio Brancati, presidente dell’associazione e Martina Lucenti vice presidente ed i loro collaboratori da mesi, da settimane e da giorni lavorano per la buona riuscita della festa. Unica in Sicilia che quest’anno si tiene in anticipo rispetto alla festività di San Giuseppe per il noto calendario delle festività pasquali che è alle porte.

Grande la devozione al Santo Patriarca e la partecipazione alla Cavalcata che rievoca la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia.

Quest’anno la festa è distribuita in tre serate. Ieri sera, per la prima volta nella storia della Cavalcata, è stato un grande successo: hanno sfilato carrozze tirate da cavalli e cavalli con cavalieri su raffinate selle in un grande spettacolo fatto di eleganza e tradizione. Scicli oggi si conferma la “patria” del cavallo con intere famiglie che accompagnano i loro animali lungo le vie cittadine. Questa sera il clou con la Cavalcata che anticipa alle 17.45 la sfilata in piazza Italia. Sono cinquanta i cavalli partecipanti, quindici sono quelli iscritti e che arriveranno in piazza Italia, per poi sfilare fra la chiesa di San Giuseppe e la città, “bardati” con mantelli di violaciocche che raffigurano scene della vita di Gesù. Per la prima volta quest’anno sfileranno anche quattro pony “vestiti” anch’essi con manti infiorati.

Una festa che si spende fra serietà, esperienza e devozione al Santo Patriarca.

L’organizzazione affidata dal parroco don Giuseppe Agosta all’associazione “A.P.S. Quattro Petali” è risultata vincente lo scorso anno e si prepara a bissare il successo anche per questa edizione. Già ieri sera s’è visto tanto fra ali di folla e turisti che sono arrivati a Scicli richiamati dalla originalità della festa. Una festa che tocca il cuore, cui gli sciclitani sono particolarmente legati e che si svilupperà ancora nella giornata di domani quando i manti infiorati saranno messi in esposizione in piazza Italia e lungo la via San Giuseppe che porta verso la chiesa ed il luogo dei festeggiamenti accogliendo i visitatori con la scia del profumo classico delle violaciocche. C’è grande attesa per questa sera quando verrà decretato il vincitore dell’edizione 2026. Lo scorso anno la vittoria era andata al gruppo “San Giuvannulu” della famiglia Padua con lo storico Massimo Padua particolarmente devoto al Santo Patriarca.

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