RAGUSA – È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sala “Russo-Armenia” della Direzione generale dell’Asp di Ragusa, in piazza Igea 1, la nuova associazione “Battito di Speranza”, nata con l’obiettivo di affiancare e sostenere il Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare dell’Azienda sanitaria provinciale. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento del […]
Cava d’Aliga cambia volto: consegnati i lavori per la nuova rotatoria
21 Apr 2026 13:14
Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la trasformazione in rotatoria dell’intersezione di contrada Bruca, a Scicli, nella frazione marinara di Cava d’Aliga. A darne notizia, il presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari. L’intervento riguarda la Strada Provinciale 64 al km 3+800 ed è finalizzato a migliorare in modo significativo la sicurezza stradale in uno dei tratti più critici della viabilità locale.
L’opera rappresenta un tassello strategico nella rete infrastrutturale del territorio ibleo, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti e rendere più fluida la circolazione, soprattutto nei periodi di maggiore traffico turistico.
Un intervento atteso su un punto critico della viabilità
L’intersezione di contrada Bruca è stata negli anni teatro di numerosi incidenti, anche gravi, a causa della conformazione stradale e dei flussi veicolari intensi, soprattutto durante la stagione estiva.
La realizzazione della rotatoria punta a eliminare le principali criticità del nodo viario, migliorando la sicurezza per automobilisti e residenti e garantendo una gestione più ordinata del traffico.
Un investimento da 165 mila euro per la sicurezza stradale
Il progetto, dal valore complessivo di 165 mila euro, si inserisce in un piano più ampio di interventi promossi per la messa in sicurezza della rete stradale provinciale.
L’obiettivo è quello di intervenire sui punti più pericolosi della viabilità, attraverso soluzioni strutturali moderne in grado di ridurre drasticamente il rischio di sinistri e migliorare la qualità della mobilità.
Lavori in tempi rapidi in vista dell’estate
Secondo le previsioni, salvo imprevisti, i lavori potrebbero essere completati prima della prossima stagione estiva. Un elemento particolarmente rilevante considerando l’aumento del traffico legato all’afflusso turistico verso le località costiere del territorio di Scicli.
© Riproduzione riservata