De Luca appoggia Cassì sindaco: “A Palermo i partiti parlano di come occupare il Municipio, noi scelto chi parla di Ragusa”

L’onorevole Cateno De Luca, attraverso il suo movimento civico, ha annunciato oggi il suo sostegno alla candidatura di Peppe Cassì come ricandidato a sindaco di Ragusa. Durante la conferenza stampa, De Luca ha sottolineato l’importanza di continuare il processo di rinnovamento della classe politica, oltre che presentare il proprio progetto per i palazzi municipali.

Il parlamentare regionale, ex sindaco di Messina, ha affermato che il suo movimento sta definendo le proprie interlocuzioni nei comuni dove si vota, ma la concentrazione massima è per la città di Ragusa. De Luca ha riconosciuto il lavoro svolto dal sindaco uscente, Cassì, e ha dichiarato di aver definito un’intesa con lui per una strategia civica, in cui il suo movimento metterà in campo le migliori risorse.

Durante la conferenza è stato chiesto se ci sarà un possibile posto in Giunta. De Luca ha risposto che non hanno posto questa questione per ora, poiché ritengono che il sindaco Cassì possa tranquillamente prendere come punto di riferimento anche la loro posizione, senza la necessità di baratti politici.

De Luca ha sottolineato l’importanza di avere sindaci che lavorano e amministrano per le proprie comunità. Ha spiegato che la comunanza politica può agevolare sulla tempistica, ma il risultato finale dipende soprattutto dalla capacità del sindaco di portare risultati alla propria comunità.

Infine, l’onorevole Cateno De Luca ha affermato che il suo obiettivo è quello di consolidare in termini strutturali il risultato elettorale delle regionali, creando una classe dirigente capace di interpretare il messaggio di speranza dell’elettorato. Questo obiettivo si traduce nella creazione di una stabile organizzazione del movimento, che possa contribuire attivamente alle comunità in cui ha già dimostrato di avere una condivisione popolare. foto di Salvo Bracchitta