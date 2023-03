Cateno si “scatena” per Cassì: scelta l’alleanza

Si chiama “De Luca per Ragusa” la lista che andrà in appoggio alla coalizione che sosterrà il sindaco uscente Peppe Cassì in vista delle amministrative del 28 e 29 maggio. Il coordinatore della lista, Saverio Buscemi, già candidato alle regionali con la lista De Luca sindaco di Sicilia, chiarisce il perché di questa decisione.

Buscemi annuncia le motivazioni

“Le ultime settimane – afferma – ci hanno consentito di ascoltare tutte le campane. Così come aveva anticipato il nostro coordinatore regionale, l’on. Danilo Lo Giudice, le interlocuzioni portate avanti sono state a trecentosessanta gradi. Abbiamo deciso, però, di condividere quella che è sembrata la scelta più coerente con il nostro cammino. Il nostro recente percorso, infatti, ci ha visto muovere avversando tutti i partiti tradizionali che, secondo noi, non hanno fatto altro che mettere in ginocchio la Sicilia. Quindi, proseguendo lungo questo percorso, non potevamo non sostenere chi ha determinato di sposare la causa del civismo allontanandosi dai partiti tradizionali. E lo stiamo facendo sapendo anche che la nostra strada sarà tutta in salita perché abbiamo scelto di rinunciare al nostro simbolo Sud Chiama Nord e di dare vita a una lista comunque riconoscibile con il progetto di De Luca rispetto a cui, però, avremo la necessità di procedere con la raccolta delle firme per la presentazione della stessa in campagna elettorale.

Un progetto coerente

Riteniamo, però, che questo sia un percorso coerente e per questo motivo ci stiamo puntando molto. Ci attendiamo di potere offrire il nostro contributo per il pieno governo della città di Ragusa dove ci sono ancora molti spazi per potere dare risposte della cittadinanza”. “Il nostro sostegno alla proposta di Cassì – afferma il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice – rientra nella strategia proposta per offrire alla città di Ragusa un progetto concreto. Siamo certi di poter incidere positivamente e in maniera costruttiva. Nelle interlocuzioni avute con le varie forze politiche in campo, abbiamo messo al primo posto l’interesse per Ragusa ed ecco perché oggi la scelta che facciamo è coerente con il percorso intrapreso”.