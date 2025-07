Catania-Siracusa: chiusure notturne e viabilità stravolta per lavori nelle gallerie

Un’estate rovente anche per la viabilità: a partire da oggi, mercoledì 23 luglio, scattano le chiusure notturne lungo l’autostrada Catania-Siracusa e sulla SS 114 per lavori urgenti nelle gallerie. L’obiettivo: sostituire i ventilatori, garantendo maggiore sicurezza. Il risultato, però, sarà un impatto pesante sulla circolazione per migliaia di automobilisti e pendolari.

Le modifiche alla viabilità saranno così articolate:

In direzione Catania:

Dal 23 al 25 luglio, nella fascia oraria 22:00 – 6:00, sarà chiusa al traffico la tratta a partire dal Km 131,600 della SS 114. Uscita obbligatoria allo svincolo di Augusta e rientro al Km 0,100 dell’autostrada Catania-Siracusa, in direzione tangenziale di Catania.

In direzione Siracusa:

Dal 28 al 31 luglio, sempre nella fascia 22:00 – 6:00, verrà chiuso il tratto a partire dal Km 0,100 dell’autostrada Catania-Siracusa. Il traffico sarà deviato sulla tangenziale di Catania in direzione SS 114, con rientro sull’autostrada allo svincolo di Augusta.

Gli interventi rientrano in un piano di manutenzione straordinaria per aumentare la sicurezza nelle gallerie e migliorare la ventilazione. Una necessità tecnica, ma con un impatto pesante sulla mobilità notturna.

